Stiri pe aceeasi tema

- Impins de curiozitate, un tanar a amplasat o camera de filmat in bagajul sau, pentru a vedea ce se intampla cu acesta dupa ce a fost verificat in aeroport. Filmarea a fost postata apoi pe TikTok și a devenit virala.

- Un calator frecvent a dezvaluit pe internet ce se intampla dupa ce va lasați bagajul la check-in, trecand apoi prin controlul de securitate, scrie ziarul britanic Daily Mail. O parte dintre cei care au vazut clipul s-au declarat dezamagiți.Creatorul de conținut Thomas Miller a devenit viral dupa ce…

- La momentul elaborarii proiectului pentru Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) era stabilit un procent de 9,4% din PIB pentru plafonul pensiilor. Procentul a devenit motiv de polemici și cearta intre membrii guvernului care elaborau proiectul și actuala guvernare, cei din urma motivand…

- Unul din cele mai ample scandaluri de trafic de persoane și grup crimnal organizat ii are in orim plan pe frații Tate, Andrew și Tristan. Puși sub acuzare șia restați in luna decembrie a anului trecut, cei doi parca sfideaza și la aceasta ora autoritațile și justiția romana, daca ne luam dupa mesajul…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, James Cleverly, va vizita Republica Moldova și Georgia in aceasta saptamana, anunțand noi finanțari pentru a spori reziliența regionala impotriva interferențelor rusești maligne. Astfel, potrivit unui comunicat , Chișinaul va primi din partea Londrei 10 milioane…

- Un tanar, cu cetațenie dubla (RM/ROU), și-a ticsit bagajul cu țigari și intenționa sa le transporte ilegal in Marea Britanie, dar a fost prins de vameși. Cazul a fost inregistrat astazi, 1 martie 2023, de catre polițiștii de frontiera și funcționarii vamali in Aeroportul Internațional Chișinau.

- La doar 24 de ani, un tanar din Targu Mureș a pornit o afacere care dupa zece ani ii aduce venituri de peste 5 milioane de euro. Construiește locuri de joaca și terenuri de sport in toata țara, iar de curand a inaugurat o fabrica unde va produce echipamentele pentru aceste platforme. Dorința omului…

- Se vinde inca o vila exclusivista in Cluj-Napoca, pe un site internațional de imobiliare. Pe langa cele 10 camere și 5 bai, are jardiniera, solar, spalatorie, terasa, garaj și multe altele, iar prețul e la fel de efervescent precum descrierea imobilului, ajungand la aproape doua milioane de euro. S-ar…