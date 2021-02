Stiri pe aceeasi tema

- Marius Bilașco, directorul de scouting al lui CFR Cluj, i-a oferit replica lui Gigi Becali dupa ce patronul lui FCSB, a adus acuzații dure la adresa campioanei CFR Cluj, in urma numeroaselor greșeli de arbitraj din Liga 1, din ultima perioa

- CFR Cluj primește vizita celor de la FC Voluntari intr-un meci contand pentru etapa 23 din Liga 1. Partida va incepe la ora 20:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport. Toate rezultatele din etapa 23 pot fi vazute AICI CFR…

- Viitorul n-a gasit calea victoriei nici cu CFR Cluj. Dobrogenii au pierdut cu 1-2 și raman in afara locurilor de play-off. Tehnicianul Catalin Anghel, cel care l-a inlocuit la acest meci pe Mircea Rednic - „Puriul” fiind diagnosticat cu COVID-19 - i-a certat pe jucatorii sai la finalul partidei din…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei cu numarul 23 din Liga 1. Runda va incepe vineri, 12 februarie, cu meciul dintre FC Argeș și Viitorul. Campioana CFR Cluj va inchide etapa, cu un meci impotriva celor de la FC Voluntari, programat luni, 15 februarie, la 20:30. Dinamo infrunta Sepsi…

- CFR Cluj - Astra se joaca azi, de la 20:00, intr-o partida din cadrul etapei a 19-a din Liga 1. In cazul unei victorii, trupa lui Edi Iordanescu o va depași pe FCSB și va urca pe prima poziție in ierarhia din prima liga. CFR Cluj traverseaza o forma excelenta și viseaza la a patra victorie consecutiva…

- CFR Cluj e interesat sa-i extinda contractul lui Billel Omrani (27 de ani, atacant), in ciuda randamentului sau dezastruos. A trecut mai mult de un an de la cel mai recent gol pe care l-a marcat francezul. Campioana vrea sa continue cu un atacant care nu a mai inscris deloc de pe 1 decembrie 2019! Omrani,…

- CFR Cluj a învins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, în deplasare, într-o partida din etapa a 14-a a Ligii I de fotbal. Campioana a transat disputa înca din prima repriza, când au marcat Gabriel Debeljuh (14), dupa ce Ricardo…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, spune ca CFR Cluj trebuie sa achite clauza de reziliere din contractul lui Adrian Mutu, daca l-ar dori in funcția de antrenor. Campioana CFR Cluj iși cauta antrenor, dupa desparțirea de Dan Petrescu. Patronul Neluțu Varga a recunoscut interesul pentru Adrian Mutu,…