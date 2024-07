Stiri pe aceeasi tema

- Daca iubești lactatele, iata ce schimbari pot aparea organism daca mananci iaurt zilnic. Specialiștii recomanda ca un adult sa consume trei cani de lactate pe zi, inclusiv iaurt, crema de branza sau lapte cu conținut scazut de grasimi.Ce se intampla in organism daca mananci iaurtDaca vrei sa iți diversifici…

- Apa minerala, sau carbogazoasa, este apa infuzata cu dioxid de carbon pentru a crea o senzație de bule, iar popularitatea sa provine din gustul racoritor și lipsa caloriilor. Dar, te-ai intrebat ce se intampla in organismul tau atunci cand bei apa minerala? Conform specialiștilor, sunt mulți oameni…

- Covrigii nu sunt deloc un mic-dejun sanatos. Un singur astfel de produs contine intre 250 si 300 de calorii si aproximaiv 50 de grame de carbohidrati.Covrigii au un indice glicemic foarte mare, ceea ce face ca nivelul zaharului din sange sa creasca si sa scada rapid. In timp, organismul dezvolta rezistenta…

- Romanii mananca roșii foarte des in aceasta perioada, motiv pentru care trebuie sa știi toate informațiile importante despre ele. Dincolo de beneficii, exista și riscuri. De exemplu, de multe ori ai intalnit roșii crapate, atat in piețe, cat și in propria gradina. Iata daca poți sa le mai mananci sau…

- CE ALIMENTE NE FAC RAUIn privința alimentelor care ar trebui evitate in perioadele caniculare, lucrurile sunt relativ simple. Este bine sa nu mancați preparate cu multa carne, mai ales daca este bogata in grasimi animale, preparata la gratar sau prajita in ulei, pentru ca ingreuneaza digestia și astfel…

- Te-ai intrebat care este cea mai potrivita ora pentru a consuma carne? Daca nu vrei sa acumulezi kilograme, trebuie sa știi și la ce ore sa poți consuma acest aliment.Te-ai intrebat vreodata care este ora cea mai potrivita pentru a consuma carne? Se spune ca fara carne organismul nostru are de suferit,…

- Daca și tu iubești kiwi, atunci ar fi timpul sa-l consumi mai des, deoarece aduce o mulțime de beneficii asupra sanatații tale. Iata ce se intampla in corpul tau daca mananci doi kiwi cu coaja in fiecare zi!

- Adevarul despre ciorba! Motivul pentru care nu poți trai doar cu acest preparat a fost devoalat de nutriționistul Mihaela Bilic. Detalii pe care nu le știai! Mihaela Bilic a dezvaluit de ce banala ciorba nu este un preparat complet. Sigur, nimeni nu contesta beneficiile generale, dar și gustul tradițional…