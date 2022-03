Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei legende, daca impachetezi un cuțit intr-o folie de aluminiu, ai putea trece de scanerul de la aeroport fara ca obiectul ascuțit sa fie detectat, scrie ro-viral.video. Un internaut s-a apucat sa faca exact acest experiment pentru a vedea daca se confirma sau nu mitul.Puteți vedea ce a ieșit…

- Bicarbonatul de sodiu este cu siguranța un adevarat aliat in viața gospodinelor. Pe langa toate beneficiile și rezultatele uimitoare pe care le are cand vine vorba de treburile casnice, acest ingredient „minune” ajuta și la sanatate. Iata ce se intampla daca bei o cana de apa cu bicarbonat de sodiu…

- Conform unei legende, daca impachetezi un cuțit intr-o folie de aluminiu, ai putea trece de scanerul de la aeroport fara ca obiectul ascuțit sa fie detectat, scrie ro-viral.video. Un internaut s-a apucat sa faca exact acest experiment pentru a vedea daca se confirma sau nu mitul.Puteți vedea ce a ieșit…

- Bicarbonatul de sodiu este un adevarat aliat al gospodinelor, mai ales cand vine vorba de bucatarie! Cu siguranța toata lumea a aflat numeroasele trucuri la care ajuta, insa foarte puțini s-au intrebat ce se poate intampla daca pui intr-un vas cu apa și apoi il bagi la microunde! Ei bine insa, ceea…

- Bicarbonatul de sodiu are numeroase beneficii in foarte multe domenii, inclusiv cel de frumusețe. Iata ce se intampla daca iți masezi unghiile cu tratament facut in casa cu bicarbonat de sodiu. Rezultatul este uluitor și cu siguranța nu te așteptai la acest truc de infrumusețare!

- Antrenorul formatiei Bayern Munchen, Julian Nagelsmann (34 de ani), a recunoscut ca rezultatul si prestatia nemtilor din meciul cu Red Bull Salzburg nu-l multumesc deloc. Bayern Munchen a terminat la egalitate, scor 1-1, pe terenul celor de la Salzburg, in prima manșa a optimilor UEFA Champions League.…

- De asemenea, gratie continutului bogat de vitaminele A si C, imbunatateste circulatia sanguina si impiedica depunerea de grasime pe vasele de sange, scazand astfel riscul de boli coronariene si cardiovasculare.Totodata, sucul de patrunjel este un remediu excelent impotriva afectiunilor tractului urinar,…

- Industria cinematografica a trecut prin cea mai grea perioada din acest secol. Inchiderea cinematografelor a fost cea mai dura lovitura data producatorilor de filme, care s-au vazut puși in situația de a nu iși putea valorifica creațiile. In aceasta noua lume, o serie de servicii de streaming, cum ar…