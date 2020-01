Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de polo pe apa a României a fost învinsa clar de echipa Serbiei cu scorul de 15-7 (5-3, 1-1, 5-1, 4-2), joi, în al doilea sau meci din Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta, informeaza Agerpres.Tricolorii, învinsi de Olanda cu 9-8 în partida…

- Romania a pierdut primul meci la Europeanul de polo pe apa, 8-9 (2-2, 2-3, 4-1, 0-3) cu Olanda și are șanse minime de calificare la turneu preolimpic pentru Tokyo, anunța MEDIAFAX.Pentru Romania au marcat Gheorghe 3 goluri, Prioteasa 2, Radu 1, Georgescu 1, Fulea 1, iar de la Olanda s-a remarcat…

- Echipa masculina de polo pe apa a României a fost învinsa de formatia Olandei cu scorul de 9-8 (2-2, 3-2, 1-4, 3-0), marti, în Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta, scrie Agerpres.Tricolorii au început destul de bine si au condus cu 1-0 si 2-1, dar apoi Olanda…

- Echipa Serbiei, campioana europeana en titre, nu va participa la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo, din 2020. Miercuri, Serbia a fost invinsa de Bulgaria cu 3-2 (25-21, 24-26, 25-22, 20-25, 15-13), in meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele turneului preolimpic de la Berlin . In penultimul…

- Duminica s-au jucat primele partide in grupele principale, la Campionatul Mondial din Japonia. Romania a pierdut cu campioana olimpica en-titre, Rusia, si a ratat astfel orice sansa de a mai spera la medalii, potrivit news.ro.Rezultatele complete de duminica sunt: Grupa I – Serbia –…

- Echipa masculina de polo pe apa a Romaniei a fost repartizata in Grupa B, alaturi de Serbia, Olanda si Rusia, la Campionatele Europene din 2020, in urma tragerii la sorti efectuate marti la Budapesta.