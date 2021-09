Stiri pe aceeasi tema

- ​​AUR vrea sa depuna plângere penala pe numele lui Florin Roman care a încercat sa blocheze ședinta Parlamentului, iar deputatul PNL vrea și el sa-i reclame pe cei de la AUR ca l-au evacuat de la prezidiu. "A fost nevoie de interventia chestorilor pentru a reinstaura ordinea.…

- Ședința de joi a plenului reunit al Parlamentului pentru citirea moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS și AUR a debutat cu un scandal dupa ce deputatul liberal Florin Roman a preluat microfonul și a refuzat sa o lase pe Anca Dragu, președintele Senatului de la USR-PLUS, sa conduca ședința. Acesta a…

- Camerele reunite ale Parlamentului discuta moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, depusa de USR PLUS și AUR. Ședința este condusa de Anca Dragu, președintele Senatului. Președintele Camerei...

- Senatorul PNL Virgil Guran a declarat ca liberalii care il susțin pe Ludovic Orban la Congresul din 25 septembrie nu vor participa la ședința de joi a Parlamentului, unde ar urma sa fie citita moțiunea de cenzura USR PLUS-AUR. PNL va ajunge sa fie ghidonat de PSD, spune, la RFI, senatorul…

- Dupa ce Birourile permanente reunite ale Parlamentului nu au reușit in 4 randuri sa indeplineasca procedurile privind moțiunea de cenzura depusa vinerea trecuta de USR-PLUS și AUR, președintele Camerei Deputaților și cel al Senatului sunt hotarați sa deblocheze situația.

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Biroul Permanent Reunit al Parlamentului a decis…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru luni, la ora 12,00, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS si AUR. Ședința vine in plin scandal al semnatturilor pe moțiunea de cenzura,…