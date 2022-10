Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar de tip Su-34 s-a prabușit luni chiar langa un bloc din orașul Eisk din regiunea rusa Krasnodar. La locul impactului s-au auzit mai multe explozii urmate de un incendiu de proporții

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. ”Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- Ministerul britanic al Apararii afirma ca Rusia ar putea avea nevoie de ani de zile pentru a reconstrui una dintre cele mai prestigioase unitați de tancuri ale sale, dupa retragerea din regiunea Harkov. „Elementele forțelor rusești retrase din regiunea Harkov in cursul saptamanii trecute faceau parte…

- Cetatenii rusi au pierdut de luni accesul la acordul privind vizele care le permitea sa intre relativ usor in Spatiul Schengen european, potrivit DPA. Consiliul European a adoptat saptamana trecuta o propunere de a suspenda acordul actual de facilitare a vizelor cu Rusia. Masura va reduce semnificativ…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Un avion de agrement s-a prabușit, sambata, in localitatea Letca Noua din județul Giurgiu. Doua persoane carbonizate au fost gasite la locul evenimentului, anunța ISU Giurgiu. Un apel la numarul unic de urgenta 112 a anuntat, astazi, in jurul orei 14.05, ca un avion ultrausor model CITIUS YR-5599 s-a…

- Obuze au cazut peste un oras din apropierea celei mai mari uzine nucleare din Europa, iar rachete rusesti au lovit duminica in apropierea portului Odesa de la Marea Neagra, in timp ce Ucraina a avertizat cu privire la posibilitatea unor atacuri mai grave din partea Rusiei, in conditiile in care razboiul…

- Toți cei care incearca sa scape de ocupația rusa din sud trebuie sa treaca de punctul de control din Vasylivka. Peste 1.000 de mașini așteapta la coada zile intregi. Vasylivka este aproape de Zaporizhzhia. Oamenii din videoclip sunt ucraineni care vor sa paraseasca teritoriile ocupate de Rusia pentru…