Pe rețelele de socializare circula videoclipuri de pe campul de lupta, cu soldații ruși in prim plan, care incearca sa gaseasca poziția luptatorilor ucraineni, cu ajutorul unei oglinzi. Internauții au ironizat acest lucru, spunand ca acestea sunt metodele ”moderne” a celei de-a doua armata a lumii de interceptare a inamicului. ???? The occupiers tried to […] The post VIDEO. Ce metode ”moderne” folosesc rușii pentru a intercepta inamicul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .