- Rusia a atacat infrastructura critica a Ucrainei folosind drone, in noaptea de duminica spre luni, in Kiev si in zona din jurul orasului, au anuntat oficiali ucraineni, potrivit Reuters. Pentru a doua noapte consecutiv, Rusia a atacat Kievul. “Este foarte mare zgomot in regiune si in capitala: atacuri…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP, potrivit…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- „Operațiunea speciala” se desfașoara conform planului: mașinile de spalat au fost furate, ratonul a fost furat, iar acum talharii ruși au furat cada din baie. The "special operation" is going according to plan: the washing machines were stolen, the raccoon was stolen, and now Russian marauders stole…

- Autoritațile ruse spun ca un atac cu drona a avut loc aseara, al treilea de acest tip in doua zile, vizand baza aeriana Khalino de langa Kursk. In urma atacului, un rezervor de petrol din apropierea aeroportului a luat foc. Baza Aeriana Khalino este utilizata de aeronavele rusești care participa la…

- Rusia ar putea recurge la utilizarea Noviciok, o toxina folosita inca din anii ’70 pengtru eliminarea celor indezirabili regimului Putin. Mai multe surse guvernamentale au declarat pentru Politico ca Rusia și-a „actualizat” toxina Noviciok, pentru un eventual atac chimic in Ucraina. Politico citeaza…

- Un nou-nascut a fost ucis in urma unui bombardament al rusilor care a avut loc in cursul noptii asupra unei maternitati din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei. Oleksandr Staruh, seful administratiei militare regionale Zaporojie, a anuntat miercuri pe Telegram ca fortele rusesti au tras cu „rachete…

- Agenția de presa Tryxa a postat un videoclip care arata cum cațiva soldați rușii aflați intr-o barca sunt atacați de conaționalii lor. Hey @TpyxaNews, here's your video [ai] translated from Russian as requested by @harselars. Follow @altryne to get more free transcriptions. https://t.co/vVjEsUhO8h pic.twitter.com/OHswWnLqBU…