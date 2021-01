Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Sepsi Sf. Gheorghe , Leo Grozavu, a susținut sambata o conferința de presa in care a facut bilanțul pregatirii din perioada premergatoare returului Ligii 1. „E mult spus cantonament ce am facut noi, pentru ca perioada a fost foarte scurta. Mai ales ca de la primul joc amical și…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Corneliu Papura, a prefațat astazi partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, programata marți, de la ora 19.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa 16 a Ligii 1. Tehnicianul oltean a fost destul de scump la vorba și de aceasta data. El este de parere ca Știința…

- Universitatea Craiova a inregistrat o victorie, scor 3-0, și o remiza, scor 1-1, in partidele amicale susținute marți, la Buftea, in fața Chindiei Targoviște, echipa care s-a impus insa in „oficialul“ din turul campionatului, 1-0, in Banie. Antrenorul gruparii alb-albastre, Corneliu Papura, a afirmat…

- Valentin Crețu (31 de ani), fundașul dreapta de la FCSB, a continuat schimbul de replici de la distanța cu Leo Grozavu (53), antrenorul lui Sepsi, și dupa finalul partidei de la Mogoșoaia, incheiata cu scorul de 1-1. FCSB și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1 (Cristea '30, Fofana '37), in etapa…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sf. Gheorghe, Leo Grozavu, considera ca s-a facut un "prea mare tam-tam" pe marginea scandalului de rasism din Liga Campionilor in care au fost implicati arbitri romani, precizand ca niciunul dintre ei nu a avut intentia de a face o remarca rasista, potrivit Agerpres.…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sf. Gheorghe, Leo Grozavu, considera ca s-a facut un "prea mare tam-tam" pe marginea scandalului de rasism din Liga Campionilor in care au fost implicati arbitri romani, precizand ca niciunul dintre ei nu a avut intentia de a face o remarca rasista. "Pe plan european s-a vorbit…

- Noul finanțator al echipei Dinamo, spaniolul Pablo Cortacero, a reacționat dupa ultima infrangere a alb-roșilor. Jucatorii pregatiți de Cosmin Contra au fost invinși de Universitatea Craiova, scor 0-1, duminica seara, iar Cortacero considera ca vina este imparțita intre echipa și arbitraj. Oltenii s-au…

- Antrenorul formatiei Politehnica Iasi, Daniel Pancu, considera ca echipa sa porneste cu sansa a doua in partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, formatie construita, in opinia sa, pentru a se califica in play-off-ul Ligii I in acest sezon, potrivit Agerpres."Intalnim o echipa buna, construita pentru…