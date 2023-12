VIDEO Ce înseamnă 'ler' și de unde provine A venit iarna, iar colindele au inceput sa fie cantate deja, nu doar la concerte, ci și la evenimente care au loc in biserici și alte spații culturale. Multe dintre aceste cantece au cuprinse in ele cuvantul ”ler”. Gheorghița Ciocioi, etnolog, publicist (membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania) și traducator roman, doctor in filologie al Universitații din București, explica, pe contul sau de Facebook ce inseamna, de fapt ”ler” și care este adevarata sa proveniența. ”De unde „LER“! Leru-i, Doamne, ler... Rotacismul e de vina, restul sunt basme Cum se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

