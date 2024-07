(VIDEO) Ce inconștient! Depășire periculoasă, accident evitat la limită Inca o filmare din trafic arata cat de inconștienți pot fi unii șoferi, care nu țin cont de minimele reguli rutiere și pun viața in pericol a celorlalți participanți la trafic. Intr-un clip postat pe grupul Info Trafic Buzau #1 (vezi, AICI , filmarea) se poate observa un moment inregistrat pe DN 10 Buzau – Siriu, chiar la una dintre intrarile pe Viaductul Giurca. Un autoturism, cu numar de Buzau, intra in depașire pe linie continua, in curba, iar din sens opus apare un alt autoturism. Doar prezența de spirit a conducatorului ce venea din sens opus, care a franat brusc, dar și a celui depașit de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Graba si neatentia continua sa produca victime. Un barbat, in varsta de 79 de ani, a condus un autoturism pe A1 dinspre municipiul Lugoj inspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 39 de ani, care se deplasa in fața sa. ...…

- Un șofer din Suceava a fost identificat și amendat de Poliție dupa ce a fost surprins de o camera de bord in timp ce efectua o depașire periculoasa in apropierea unei treceri pentru pietoni, fiind la un pas sa loveasca un copil care traversa regulamentar strada.

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta s-a produs luni dupa-amiaza pe strada Transilvaniei din municipiului Buzau. Conform IPJ Buzau, traficul rutier se desfașoara dirijat, dupa ce in zona a avut loc o coliziune intre un autoturism și o motocicleta: Trafic dirijat…

- Un accident feroviar a avut loc, astazi, in localitatea Badeni, comuna Scobinți, județul Iași. O mașina a fost lovita de trenul care circula pe ruta Harlau – Iași. Doua persoane din autoturism au fost ranite și transportate la spital. Purtatorul de cuvant al ISU Iași, George Onofreiasa: In autoturism…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe șoseaua Gherla-Cluj, in zona localitații Jucu. Din primele informații, un autoturism care circula dinspre gherla spre Cluj-Napoca și care transporta un autoturism pe o platforma, la un moment dat a intrat in balans. Mașina a intrat in coliziune cu un…

- Accident de circulație, marți dupa-amiaza, la ieșirea din Timișoara spre Lugoj. O șoferița a ajuns la spital. „Un barbat, in varsta de 49 de ani, a condus un autoturism pe Calea Lugojului, dinspre Timișoara inspre localitatea Remetea Mare, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu un…

- Vineri seara, un barbat domiciliat in Germania, mort de beat, a provocat un accident rutier pe Drumul Județean 172D, in Bistrița Bargaului. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. „La data de 10 mai a.c., in jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au intervenit…

- Un autoturism a fost lovit, sambata dimineața, de un tren, dupa ce șoferul nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, anunța CFR SA. O persoana din mașina a murit, iar alți pasageri din autoturism au fost raniți.