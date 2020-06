Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Veronica și Viorel. Cei doi au implinit 6 ani de la casatorie, eveniment extrem de emoționant pentru soții Stegaru! Pentru a-și surprinde partenera, barbatul din Blagești și-a dat toata silința pentru a-i face poftele, insa nu de unul singur, ci ajutat de Rafaelo!

- Mirela Vaida s-a saturat sa tot fie criticata din cauza celor doua personaje nelipsite de la Acces Direct, Vulpița și Viorel. Prezentatoarea tv a comparat-o pe tanara cu Monica Gabor și a explicat totul, pentru ca oamenii sa ințeleaga.„Lumea a ințeles ca ei unt autentici. Au doze de naivitate din cauza…

- Au fost momente emoționante in ediția de astazi e emisiunii Acces Direct. Dupa ce a hotorat sa-l paraseasca pe Viorel, Veronica s-a intors in platou, iar revederea cu Doina, reporterul emisiunii și prietena sa, a adus lacrimi in ochii Mirelei Vaida.

- Au fost momente emoționante in ediția de astazi e emisiunii Acces Direct. Veronica a hotorat sa-l paraseasca pe Viorel și sa se intoarca inapoi in satul natal, insa inainte de plecare a ținut sa-i ofere o ultima imbrațișare, Doinei, reportul emisiunii care i-a devenit și prietena.

- „Razboiul” dintre Veronica și Viorel continua. Soțul tinerei din Blagești se opune cu orice preț lansarii piesei dintre Vulpița și Rafaelo. Vazand ca tanara din Blagești este foarte afectata de geloziile soțului, Saveta Bogdan a intervenit și i-a luat apararea!

- Veronica și Viorel au fost protagoniștii unui taraboi crunt in acest weekend. Cei doi soți și-au aruncat cuvinte dure și s-au amenințat reciproc ca vor pleca din casa! Enervat la culme de geloziile Vulpiței, barbatul din Blagești i-a scos acesteia toate hainele din dulap și a vrut sa o dea afara. Iata…

- In familia Stegaru lucrurile incep incetul cu incetul sa revina normal, iar dupa ce a intrat in legatura direct la Antena 1, parinții lui Viorel și socrii Vulpiței au decis ca ii vor ierta și ii așteapta acasa.

- Veronica și Viorel continua sa invețe de acasa. De curand, cei doi au participat la ora de religie, clipe ce le-au starnit emoții puternice. Tanara din Blagești abia și-a mai putut stapani lacrimile in discuția cu preotul, iar liniștea s-a instalat mai puternic ca niciodata in familie Stegaru.