Deja calificata în semifinalele Campionatului European de handbal masculin, Croația a învins-o fara a fi nevoie sa forțeze pe Cehia, în Grupa Principala 1. Tot luni, Spania și-a asigurat biletele pentru penultimul act al competiției, în timp ce Germania i-a administrat Austriei cea mai dura înfrângere la un Euro.



Rezultatele zilei în Grupa Principala I

Croația vs Cehia 22-21Belarus vs Spania 28-37Austria vs Germania 22-34

Clasament:

1. Spania 8 puncte (golaveraj 131-105)2. Croația 8 (105-91)3. Germania 4 (115-103)4. Austria 2 (103-120)5.…