VIDEO CE Handbal (f): Norvegia rămâne neînvinsă și se califică în semifinale (Rezultatele zilei) Sâmbata s-au disputat doua partide în grupa II, din care face parte si România, iar Norvegia, prin victoria asupra Croatiei, ramâne singura echipa neînvinsa si se califica în semifinale. România va juca luni, cu Ungaria, iar marti, cu Olanda, ultimele partide la CE, potrivit News.ro.

Rezultatele de sâmbata în grupa II sunt:

Ungaria vs Germania 25-32Croatia vs Norvegia 25-36.

Norvegia este lider neînvins, cu 8 puncte, si se califica în semifinale, iar în clasamentul grupei II este urmata de Croatia 6, Germania 4, Olanda… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

