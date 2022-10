Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini impresionante din adapostul unei guri de metrou care s-a stransformat, pentru cateva clipe, intr-o autentica sala de spectacol. Locuitorii Kievului au fredonat un cantec patriotic in adapostul de la metrou in timpul bombardamentelor forțelor rusești. Kyiv residents singing a patriotic […] The post Video. Ce fac locuitorii Kievului in adaposturile de la metrou. Imagini impresionanate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .