Florin Cițu, președintele PNL, a fost vazut sambata discutand cu liderul AUR, George Simion. S-a intamplat in Parlament, unde liderul liberal a venit impreuna cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, care și-a depus lista miniștrilor și programul de guvernare, deși in continuare nu are sprijin suficient pentru ca acest cabinet sa fie instalat la Palatul Victoria.