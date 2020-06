Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american a denunțat implicarea mișcarii de extrema stanga ”Antifa” in transformarea protestelor din SUA intr-o mișcare violenta – și a anuntat ieri seara ca o va trece pe lista americana a organizatiilor teroriste. ”Statele Unite vor inscrie Antifa in categoria organizatiilor teroriste”,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat duminica dupa-amiaza ca administratia sa va inscrie miscarea de extrema stanga "Antifa" (antifascist) pe lista americana a organizatiilor teroriste, noteaza AFP. "Statele Unite vor inscrie Antifa in categoria organizatiilor teroriste", a scris pe…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- Nostradamus il profețise tocmai pentru 2020 cel de-al Treilea Razboi Mondial, dar va fi oare mai mult decat o profeție din cauza relațiilor internaționale dificile pe axa Trump- Iran și Trump- China ? Si de ce ar exista un discursul „ secret ” al Reginei? Acest lucru a fost confirmat de experții coroanei…

- SUA plateste OMS 500 de milioane de dolari anual. „Dragonul”, care manevreaza institutia, plateste de 12 ori mai putin. Cifrele si bilanturile vorbesc clar: in fiecare an Statele Unite platesc OMS intre 400 si 500 de milioane de doalri in timp ce contributia Chinei nu depaseste 40 de milioane. Supararea…

- Statele Unite nu s-au coordonat cu Uniunea Europeana (UE) si nici nu au notificat-o cu privire la suspendarea calatoriilor din tari europene hotarata de Washington in lupta impotriva raspandirii epidemiei noului coronavirus, dezvaluie un diplomat european, relateaza Reuters.

- Presedintele american a anuntat noi restrictii foarte dure de calatorie intre Europa si Statele Unite pentru a combate raspandirea coronavirus, relateaza bbc.com Intr-o interventie televizata, Trump a anuntat ca toate calatoriile catre tarile europene se suspenda timp de 30 de zile. El a mentionat ca…