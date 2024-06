Stiri pe aceeasi tema

- 204.970 buzoieni cu drept de vot s-au prezentat la urne pentru a-și lege reprezentanții in structurile administrației publice locale și județene, respectiv un procent de 56,09 la suta totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale, un procent superior celui național, care s-a ridicat la 52,40 la…

- 204.970 buzoieni cu drept de vot s-au prezentat la urne pentru a-și lege reprezentanții in structurile administrației publice locale și județene, respectiv un procent de 56,09 la suta totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale, un procent superior celui național, care s-a ridicat la 52,40 la…

- Info Sud-Est va prezinta live prezența la urne și cele mai importante momente ale zilei in care constanțenii iși voteaza aleșii locali și europarlamentarii. Ora 14:00 Prezența la vot a ajuns la 20.56% pe municipiu, cu un procent mai mult fața de alegerile din 2020. La nivelul județului prezența este…

- Dupa ce a infrumusețat Buzaul cu o lucrare de arta pe care unii o aseamana cu Sfantul Gheorghe luptand cu balaurul, alții cu Don Quijote luptand cu morile de vant – ideea transmisa de autor fiind cea a luptei omului cu viata și cu diferitele ei obstacole -, sculptorul Bogdan Adrian Lefter mai daruiește…

- Fundația Comunitara Buzau lanseaza proiectul pentru elevi „Vanatorii de sateliți”, sambata, 1 iunie, incepand cu ora 12.00, pe Platoul Meledic din Manzalești. Este un proiect implementat de Asociația RadioȘtiința și finanțat prin Fondul Științescu Buzau – ediția 3.0. El consta in ateliere practice de…

- Buzaul a primit de duminica, 28 aprilie, 340 de elevi olimpici calificați la etapa naționala a Olimpiadei Naționale de Chimie (ONCh). Elevii au avut prima proba, cea teoretica, luni, de la ora 9.00, timp de trei ore. Proba practica a fost marți, 30 aprilie, de la ora 9. Olimpiada s-a incheiat joi, 2…

- Clubul „Vibe” tinde sa devina cunoscut și la nivel național, grație perfomanțelor obținute in mod constant la cele mai importante concursuri de profil. Cu fiecare coregrafie perfectata, reputația clubului crește și mai mult, atragandu-i pe cei pasionați, in aceasta lume. Saptamana trecuta, sportivii…

- 15 elevi de la Școala Gimnaziala „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu”, insoțiți de doua cadre didactice, au participat, in perioada 26 februarie – 1 martie, la o mobilitate Erasmus+ in Spania, la S.I.E.S. Luis de Gongora Loeches, in cadrul Proiectului „Școala noastra – Școala viitorului” Timp de cinci…