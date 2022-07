Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Domeniului Public (ADP) din Ramnicu Sarat este in proces de salubrizare a mai multor zone din oraș, iar ieri a venit randul ieșirii din municipiu spre Topliceni, acolo unde anumiți ramniceni s-au descotorosit de o cantitate insemnata de gunoaie. Cu o zi inainte, rigola din aceeași zona…

- Continua asfaltarea strazilor din municipiul Ramnicu Sarat, iar saptamana trecuta, strazile Paun Pincio și Costieni au captatat un aspect nou, corespunzator unui oraș, prilej de lauda pentru municipalitatea ramniceana, care anunța ca astfel de lucrari vor continua și pe alte artere din oraș. „Ne ținem…

- Soferul unui autovehicul de mare tonaj a plecat fara sa plateasca dintr-o benzinarie din Ramnicu Sarat, a anunțat Inspectoratul Judetean de Politie. Politistii au reusit sa-l identifice si sa recupereze prejudiciul in valoare de circa 2.700 de lei. „In seara de 10 iunie a.c, politistii au fost sesizati…

- SC Transport Urban de Calatori SA (TUC) din Ramnicu Sarat, operatorul de servicii publice de transport local al Primariei din municipiu, anunța deschiderea unei a doua autogari, pe strada Horia, nr. 1A. Valoarea totala a investiției se ridica la 568.617,863 lei, bani proveniți din bugetul local al municipiului…

- Dupa o pauza de patru ani, astazi in județul Buzau și in țara este organizata bursa generala a locurilor de munca. 500 de locuri de munca au fost ofertate la bursa pe care o organizeaza astazi Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca in municipiul Buzau și respectiv in Ramnicu Sarat, Patarlagele,…

- Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, si principele Radu, impreuna cu principesa Sofia, au marcat ziua de 10 Mai – Ziua Regalitații si Ziua Independentei Nationale -, printr-o calatorie simbolica ce a debutat cu plecarea Trenului Regal din Gara Baneasa din București, apoi a ajuns la Ploiești,…

- Mai bine de 50 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 și ai Școlii Gimnaziale „Gheorghe Vernescu” din Ramnicu Sarat au luat parte, joia trecuta, la o campanie de ecologizare inițiata de Primaria municipiului. Printre cei care au raspuns afirmativ apelului autoritaților locale s-au numarat și senatorul…

- Viața culturala ramniceana de la sfarșitul secolului al XIX-lea, concretizata in manifestari de prestigiu ce continuau vechi și bogate tradiții, este și rezultatul activitații unor societați și cercuri culturale inființate din inițiativa intelectualilor din localitate, dornici sa contribuie, pe masura…