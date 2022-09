Integritatea fizica a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, ocupata de trupele ruse, „a fost incalcata de mai multe ori”, a anunțat directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, dupa ce a inspectat aceasta instalatie, transmite AFP, preluata de Agerpres. „Am facut o prima evaluare. Am vazut munca dedicata a personalului […] The post VIDEO. Ce a scos la iveala inspectia centralei Zaporojie, dupa temerile privind o catastrofa nucleara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .