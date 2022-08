Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost ucise si 16 ranite intr-un bombardament rusesc asupra orasului Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile locale, citate de Le Figaro. „Exista un incendiu puternic la locul loviturii, intr-o cladire de apartamente”, a anunțat dupa atac primarul din Harkov,…

- Ce te poate salva atunci cand ești pe front? Un soldat ucrainean și-a luat la lupta desenul fiicei sale, facut cu dragoste, pe care l-a pus sub vesta antiglonț. Se pare ca i-a purtat noroc. The best protection for this Warrior is his daughter's drawing under the bulletproof vest. ???? @arsenpetrovalex…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis…

- Doi barbați și o femeie dintre cei care au cazut, miercuri seara, intr-o fosa septica din localitatea Sarațeni, județul Mureș, au murit. Un alt barbat a fost dus cu elicopterul la spital. Potrivit anchetatorilor, primul a cazut barbatul care fusese chemat sa curețe fosa septica. Barbatului i s-a facut…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- O mașina capcana a fost detonata luni in orașul Melitopol, din sudul Ucrainei, oraș ocupat de ruși, a informat presa de stat rusa, potrivit CNN. Mașina a fost parcata in centrul orașului, langa Casa de Cultura, unde iși desfașoara activitatea oficialii ruși din oraș, potrivit unui raport al canalului…

- Un inalt oficial de securitate din Ucraina spune ca Vladimir Putin ar fi fost ținta unei tentative de asasinat. Kirilo Budanov, șeful direcției serviciilor de informații din cadrul Ministerului Apararii ucrainean, a declarat pentru o publicație locala din Ucraina ca tentativa a avut loc dupa inceputul…