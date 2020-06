Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, afirma ca decizia Arhiepiscopiei Tomisului de a oferi credinciosilor, in noaptea de 26/27 mai, Lumina Invierii ca in noaptea de Pasti, este una luata exclusiv in virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumata integral doar de ierarh si de acest…

- Vizibilitatea este redusa sub 20 de metri și exista risc de acvaplanare pe Autostrada Soarelui, intre Medgidia și Constanța, unde la aceasta ora ploua torențial, anunța Centrul Infotrafic. Ploua...

- La data de 19 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au fost sesizati de catre o femeie, de 40 de ani, cu privire la faptul ca la domiciliul sau are loc un conflict. Deplasati la fata locului, politistii au identificat un barbat, de 45 de ani, sotul femeii in cauza, care, pe fondul…

- Trupul unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost scos de pompieri, luni seara, dintr-un bazin de irigatii adanc de circa 2 metri, in zona unui camp eolian din apropierea localitatii Dorobantu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea". "Am fost solicitati sa intervenim…

- In Sambata Mare, crestinii merg la biserica sa primeasca sfintele pasti sau anafora. Traditia spune ca pastile se iau de la biserica dupa slujba de Inviere, dar unii crestini care vor sa evite aglomeratia de la miezul noptii, merg in timpul zilei. „Pastile” reprezinta painea sfințita și vinul pe care…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a raportat, miercuri, al patrulea deces la Constanța. Este vorba de o femeie de 38 de ani, cea mai tanara persoana cu COVID-19 care a murit pana in acest moment la Constanța. Autoritațile transmit ca femeia nu avea condiții medicale pre-existente. Buletinul informativ:…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate de autoritati, sambata seara, fiind vorba despre o femeie din Vaslui, venita din Italia, si o femeie din Constanta care a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac. Numarul cazurilor a ajuns la 118.