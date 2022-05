Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea rosie de protestatarii pro-ucraineni, luni, in timp ce incerca sa depuna flori la cimitirul soldatilor sovietici din Varsovia, cu ocazia Zilei Victoriei, potrivit agentiilor de presa ruse, citate de The Guardian,

- Ambasadorul rus la Varșovia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie de mai mulți manifestanți anti-razboi. Incidentul a avut loc in timp ce inaltul diplomat depunea o coroana de flori la cimitirul soldaților sovietici din capitala Poloniei.

- Incidentul a avut loc luni, 9 mai, la cimitirul soldaților sovietici din capitala Poloniei. Ambasadorul Serghei Andreev se pregatea sa depuna o coroana de flori, moment in care a fost stropit cu vopsea roșie, relateaza agenția rusa de presa RIA Novosti. Ceremonia a fost oprita dupa atac, iar diplomatul…

- Ambasadorul Rusiei in Polonia, Serghei Andreev, a fost impiedicat luni sa depuna flori la un monument al soldaților sovietici din aceasta țara, anunța Agenția de presa rusa TASS, citata de G4Media . ”Ambasadorul a fost stropit cu vopsea roșie in timpul incercarii de a depune flori la cimitirul soldaților…

- Ambasadorul Rusiei in Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie luni, 9 mai. Diplomatul rus a fost atacat și huiduit in timp ce depunea flori la mormantul ostașilor sovietici din orașul Varșovia, informeaza ria.ru.

- Ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost atacat și stropit cu vopsea roșie in timp ce incerca sa depuna o coroana de flori la cimitirul soldaților sovietici din capitala Poloniei. Ambasadorul rus in Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie in timp ce incerca sa depuna o coroana de flori…

- Polonia expulzeaza 45 spioni ruși care se prezentau drept diplomați, a anunțat miercuri ministrul polonez de interne, Mariusz Kaminski. ”Intr-o maniera coerenta și determinata, a precizat ministrul citat, noi dezmembram rețeaua serviciilor speciale ruse din țara noastra”. Ambasadorul Rusiei la Varșovia,…

- 45 de diplomați ruși suspectați de spionaj vor fi expulzați din Polonia, au anunțat miercuri, 23 martie, autoritațile. Serviciul polonez de contrainformații, ABW, a declarat miercuri ca a identificat 45 de diplomați ruși suspectați de spionaj și a cerut Ministerului de Externe sa-i expulzeze. Ambasadorul…