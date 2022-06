VIDEO: Ce a mai rămas din Lysychansk în urma bombardamentelor rusești Bombardamentele au lovit orașul asediat Lysychansk, distrugand cladiri rezidențiale și infrastructura, au anunțat autoritațile ucrainene. O inregistrare video difuzata de poliție a aratat focul care afecteaza o cladire avariata, in timp ce ofițerii cercetau locul in urma a ceea ce ei susțin ca au fost lovituri asupra orașului, aflat la doar cațiva kilometri la sud de Sievierodonetsk. Locația din videoclip a fost verificata cu ajutorul cladirilor din apropiere, cu ajutorul Google Maps. Reuters nu a putut verifica in mod independent autenticitatea videoclipului sau data la care a fost filmat. Poliția… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

