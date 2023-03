VIDEO. Ce a făcut un șofer de camion care a ratat ieșirea de pe A1. A rămas pe loc fără permisul de conducere Soferul unei autoutilitare care a facut o manevra de mers inapoi pe autostrada A1 Turda-Sebes a fost amendat de politisti cu suma de 1.305 de lei si i-a fost retinut permisul de conducere pentru 120 de zile. Polițiștii au reacționat dupa apariția in spațiul public a unei filmari care arata o manevra greșita a unui […] The post VIDEO. Ce a facut un șofer de camion care a ratat ieșirea de pe A1. A ramas pe loc fara permisul de conducere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce remorca unui camion s-a rasturnat, la iesirea din municipiul Pascani, judetul Iasi, iar bustenii transportati au cazut peste mai multi oameni aflati pe trotuar. Accidentul a avut loc in municipiul Pascani, la iesirea spre Motca. ”Din verificarile efectuate…

- Politistii din Capitala au prins in flagrant, miercuri, doi barbati, de 33, respectiv 43 de ani, imediat dupa savarsirea unei infractiuni de furt, in Sectorul 3. ”In jurul orei 19.30, politistii Brigazii de Politie pentru Transport Public, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au prins in…

- Tinerii care au obținut permis de conducere pentru autoturisme se pot inscrie la școala de șoferi pentru camioane (categoria C) chiar de la varsta de 18 ani și de la 21 de ani pentru categoria D (care include și autocarele). Modificarile aduse Codului Rutier la finele anului trecut, aprobate inclusiv…

- Condițiile in care persoanele cu permis de conducere anulat se pot prezenta la examen pentru obținerea unui nou astfel de document au fost clarificate intr-un proiect de ordonanța pentru modificarea Codului Rutier, aflat in atenția Guvernului. Persoana care nu deține permis de conducere și a fost condamnata,…

- Un avion al companiei Wizz Air care venea din Germania a ratat aterizarea pe aeroportul din Suceava și a fost redirecționat catre Iași. Directorul aeroportului a declarat ca ceața a pus probleme mai multor aeronave in ultimele zile. Avionul venea de la Memmingen, de langa Munchen, Germania se indrepta…

- Un șofer suparat ca i-a fost reținut permisul de conducere a navalit peste polițiști in autospeciala lor, pentru a-și recupera documentul. Barbatul agresiv a fost amendat cu 2.160 de lei și nu va mai vonduce timp de 60 de zile. Incidentul s-a petrecut pe autostrada 10. Conform aktual24, șoferul a fost…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN 1, la iesirea din Brasov spre Predeal, unde un autoturism si un TIR s-au ciocnit. Soferul autoturismului a fost transportat la spital. Potrivit Politiei Judetene Brasov, traficul rutier este blocat pe DN 1, la km 159 + 100 m, iesirea din Brasov…

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 338 permise de conducere si au retras 84 certificate de inmatriculare, pentru diverse nereguli depistate in trafic, a informat duminica Ministerul de Interne. Aproximativ 26.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au fost la datorie, nivel…