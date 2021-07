Nadia Comaneci a marcat, duminica, printr-un mesaj, postat in social media, implinirea a 45 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obtinut de ea la Jocurile Olimpice din 1976. Fosta sportiva, care are 59 de ani, a postat un filmulet in care efectueaza o saritura, fiind imbracata intr-un costum care amintește de cel […] The post VIDEO/ Ce a facut Nadia Comaneci la 45 de ani de la primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .