- Magistrații Curții Constituționale s-au intrunit in ședința, la aceasta ora, pentru a examina sesizarile privind controlul constituționalitații unor prevederi din Legea nr. 92, din 29 mai 2014, și din Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002.

- Cu toate ca in Romania serviciul militar obligatoriu a fost eliminat de la 1 ianuarie 2007, Legea pentru pregatirea populatiei, publicata in Monitorul Oficial pe 12.12.2006, are un Articol 1 prin care se prevede ca cetatenii romani au dreptul si obligatia sa apere Romania. In aceeasi lege sunt mentionate…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a solicitat Guvernului sa identifice, in urmatoarele zile, solutii pentru a mari compensatiile pentru energia termica, iar in cazul in care va creste tariful la gazele naturale - sa fie crescute si compensatiile pentru gaze.

- „Ca idee generala, as vrea sa subliniez ca Romania a rezolvat de mult problema convietuirii interetnice, a respectului drepturilor minoritatilor. Pe de alta parte, incalcarea starii de legalitate poate conduce la astfel de tragedii. In al treilea rand, avem de a face cu un fenomen pe care, nu cred ca…

- UPDATE Proiectul de lege adoptat marti de catre deputati are ca obiect de reglementare modificarea si completarea legii 121/2014, in vederea asigurarii unui cadru legislativ coerent in domeniul eficientei energetice si indeplinirii de catre Romania a obligatiilor ce decurg din calitatea sa de stat membru…

- ”Victorie pentru romanii conectati la sistemele de incalzire centralizata! Acestia nu vor mai fi obligati sa isi monteze repartitoare pana la finalul anului. Tocmai a fost adoptat in plenul Camerei Deputatilor amendamentul sustinut de USR care amana termenul de montare a repartitoarelor cu un an. Noul…