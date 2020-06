Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta la Reșița: Barbat imobilizat de polițiști cu genunchiul pe gat Foto: facebook.com/ministeruldeinterne Direcția Control Intern din cadrul Inspectoratului General al Poliției face verificari, dupa ce în spațiul public au fost difuzate imagini filmate în care se vede cum…

- Un nou caz George Floyd a aparut in Statele Unite. Pe YouTube a fost postata o inregistrare video in care se vede cum un polițist aplica electroșocuri și ține genunchiul pe un american de culoare.Politistul s-a indreptat catre barbatul de culoare si a folosit pistolul cu electrosoc, apoi s-a urcat cu…

- Afro-americanul George Floyd, 46 de ani, care a murit in timp ce era arestat, a fost infectat cu noul coronavirus, potrivit unei autopsii oficiale, informeaza Mediafax, care citeaza CNN. Raportul final al autopsiei arata ca Floyd a murit in urma un stop cardiopulmonar, dar nu indica clar daca decesul…