Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a afirmat ca, in cazul in care la audierile ministrilor Muncii si de Externe de joi din comisiile de specialitate ale acestui for legislativ vor rezulta "lucruri mult mai grave" in legatura cu plecarea romanilor la munca in strainatate in conditii de pandemie, se poate ajunge la constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru a analiza detaliile acestor plecari.



El a precizat ca a aflat din spatiul public ca ar exista acorduri intre statul roman si cel german referitoare la muncitorii romani plecati la munca in Germania.

