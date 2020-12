Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii ruși susțin ca l-au prins pe barbatul responsabil de peste 25 de crime atribuite unui atacator numit de mai mulți ani drept ”maniacul de pe Volga”, relateaza The Guardian. Comisia de ancheta a Rusiei a spus ca suspectul, un barbat de 38 de ani pe nume Radik Tagirov, a marturisit…

- Anchetatorii ruși susțin ca l-au prins pe barbatul responsabil de comiterea a peste de 25 de crime. Faptașului i se spune „maniacul Volga”, conform The Guardian. Radik Tagirov, in varsta de 38 de ani, a marturisit ca a ucis 26 de batrane, crimele sale terorizand Rusia intre 2011 și 2012. Pentru identificarea…

- O licitatie care ar trebui sa decida cine va construi o noua unitate la o centrala nucleara din Cehia ar putea fi intarziata dupa ce serviciile de securitate si partidele de opozitie au exprimat ingrijorari in legatura cu o posibila participare a unor ofertanti din China si Rusia, potrivit unor oficiali,…

- De luni in Romania intra in vigoare noi reguli și restricții. Aniversarile, petrecerile și sarbatorile vor fi interzise indiferent daca acestea sunt planificate intr-un spațiu inchis sau deschis. Conform noilor reguli oamenii nu vor putea da petreceri la ei acasa, insa intrebarea care se pune este cum…

- Kujtim Fejzulai, teroristul de 20 de ani care a ucis patru persoane in Viena, luni 2 noiebrie, si-a vizitat in fiecare an casa parinteasca, in micul sat montan Cellopek din partea de vest a Macedoniei de Nord, a declarat bunicul sau unui post de televiziune local, informeaza agenția Reuters, citata…

- Este din nou panica in Franța, dupa ce un preot a fost impușcat langa o biserica din Lyon, anunța Ministerul de Interne din Franța pe Twitter. Autoritațile au declanșat alerta și il cauta acum pe atacator Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Potrivit anunțului, preotul ortodox de origine greaca…

- Dupa ce a fost protagonista unui accident de pe strazile Capitalei, Margherita de la Clejani a intrat iar in belele. Spynews.ro v-a prezentat informații exclusive cu privire la faptul ca artista a fost implicata intr-un conflict in care ar fi amenințat și lovit doua femei. Iata ce obiect șocant poarta…

- Justitia germana a confirmat vineri condamnarea la inchisoare pe viata pentru uciderea a 91 de pacienti a fostului infirmier Niels Hogel, scrie Agerpres. Curtea Federala de Casatie a anuntat ca nu a identificat nicio eroare de procedura si a respins recursul fostului infirmier de 43 de ani, se arata…