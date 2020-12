VIDEO/ Caz REVOLTĂTOR într-o comună din județul Vrancea: Femeie, lovită și jignită de primar Vorbim despre cea mai indepartata localitate din județul Vrancea, la limita cu județul Bacau, caci așa este comuna Corbița, o comuna aproape uitata de lume.Edilul care are la activ 5 mandate, nu pare sa mai țina cont de opinia oamenilor. Primarul a mers zilele acestea sa curețe spațiul verde impreuna cu cațiva angajați de la primarie, și astfel a ajuns sa se faca mizerie la poarta femeii, care i-ar fi reproșat situația creata.Pentru ca aceasta a protestat fața de gestul primarului, acesta a jignit-o și a bruscat-o. Ba chiar a facut-o "bețiva" iar pe soțul ei "dobitoc". Femeia, care a filmat toata… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre cea mai indepartata localitate din județul Vrancea, la limita cu județul Bacau, caci așa este comuna Corbița, o comuna aproape uitata de lume.Edilul care are la activ 5 mandate, nu pare sa mai țina cont de opinia oamenilor. Primarul a mers zilele acestea sa curețe spațiul verde impreuna…

- Aseara, in jurul orei 20.55, pe DN2 E85, in afara localitații Tișița, a avut loc o coliziune intre un autoturism condus de un barbat de 26 de ani, din județul Iași care circula pe direcția Focșani- Bacau și un autoturism condus de o femeie, de 31 de ani, din județul Bacau. Din nefericire, in cursul…

- Aseara, in jurul orei 20.55, pe DN2 E85, in afara localitații Tișița, a avut loc o coliziune intre un autoturism condus de un barbat de 26 de ani, din județul Iași care circula pe direcția Focșani- Bacau și un autoturism condus de o femeie, de 31 de ani, din județul Bacau. Din nefericire, in cursul…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 2 E85 Focșani. Din primele date, o femeie a fost acroșata de un autocamion. Victima a fost transportata la spital, traficul in zona se desfasoara in condiții normale. Comunicat IPJ Vrancea, 20 noiembrie 2020 Articolul ULTIMA ORA! Femeie…

- Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud au intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 09:40, cu 3 echipaje si 1 autospeciala de intervenție, 1 autospeciala de descarcerare si 1 ambulanța SMURD, la un accident rutier produs pe DN 11A, pe raza localitații Corbița, dupa ce un autocar…

- Hotii au distrus in aceasta dimineata un bancomat din comuna Paunesti, judetul Vrancea, iar politistii au instituit filtre pentru identificarea si prinderea faptasilor, transmite publicatia locala Monitorul de Vrancea.Politistii au fost sesizați sambata dimineața, in jurul orei 04:00, printr-un apel…

- A lovit un pieton și a parasit locul accidentului, insa nu a scapat basma curata. Vorbim despre un barbat, care in dimineața zilei de 29 septembrie a lovit o femeie.Potrivit poliției, accidentul a avut loc la ora 6:40, pe strada N. M. Spatarul din sectorul Ciocana al capitalei.

- Singura femeie aleasa primar in Harghita, la alegerile locale din 27 septembrie, este Reti Zsofia, din comuna Ciucsangeorgiu, care a reusit sa il invinga pe actual primar, Gyorgy Jozsef, aflat in functie din 1996.Reti Zsofia a explicat, pentru AGERPRES, ca a facut parte din UDMR si si-a dorit…