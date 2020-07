​VIDEO Căutări disperate la mina de jad din Myanmar, unde au murit cel puțin 162 de oameni ​Echipele de salvare au reluat vineri, pe o ploaie torentiala, operatiunile de cautare si recuperare a trupurilor neînsufletite dupa accidentul produs cu o zi în urma la o mina de jad abandonata din nordul Myanmar, în urma caruia au murit cel putin 162 de persoane, relateaza EFE.

Operatiunile, la care participa zeci de efective, se desfasoara anevoios din cauza conditiile meteo nefavorabile si a riscului producerii unor noi alunecari de teren.

Unul dintre ofiterii de politie care participa la activitatile de cautare a declarat pentru EFE ca operatiunile ar putea fi sistate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare au reluat vineri, pe o ploaie torentiala, operatiunile de cautare si recuperare a trupurilor neinsufletite dupa accidentul produs cu o zi in urma la o mina de jad abandonata din nordul Myanmar, in urma caruia au murit cel putin 162 de persoane. Operatiunile, la care participa zeci…

- ​Cel puțin 162 de trupuri neînsuflețite au fost scoase de sub pamânt dupa alunecarea de teren ce s-a produs la o mina de jad din nordul Myanmarului, au informat joi seara autoritațile din aceasta țara, potrivit BBC.Operațiunile de cautare și salvare au continuat toata ziua la mina…

- Cel putin 162 de persoane au murit in urma unei alunecari de teren produse la o mina din nordul Myanmarului, au anuntat autoritatile joi seara, potrivit agentiei Associated Press.Dezastrul a avut loc la o mina de jad din zona Hpakant, in regiunea Kachin, situata in nordul Myanmarului.…

- O alunecare de teren produsa in zona unei mine de jad situata in nordul Myanmar a ucis cel putin 126 de persoane, au anuntat joi serviciile de urgenta. Acesta este cel mai grav accident survenit in ultimii ani in regiunea miniera cunoscuta pentru conditiile periculoase, relateaza DPA.Alunecarea…

- O alunecare de teren produsa in zona unei mine de jad situata in nordul Myanmar a ucis cel putin 126 de persoane, au anuntat joi serviciile de urgenta. Acesta este cel mai grav accident survenit in ultimii ani in regiunea miniera cunoscuta pentru conditiile periculoase, relateaza DPA. …

- O alunecare de teren produsa in zona unei mine de jad situata in nordul Myanmar a ucis cel putin 126 de persoane, au anuntat joi serviciile de urgenta. Acesta este cel mai grav accident survenit in ultimii ani in regiunea miniera cunoscuta pentru conditiile periculoase, relateaza DPA.Alunecarea…

- Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata, joi, intr-un accident produs intr-o mina abandonata de jad situata in nordul Myanmar. Un versant s-a prabusit și a ingropat de vii un grup de mineri care lucrau in mod ilegal, au informat surse oficiale citate de EFE, noteaza Agerpres.Accidentul s-a produs…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in accidente provocate de taifunul care s-a abatut asupra estului Filipinelor, fortand peste 91.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele, au anuntat sambata autoritatile, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Printre victime s-a aflat un fermier care…