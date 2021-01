VIDEO Cati bani poti castiga din Youtube. Un celebru vlogger roman, cu peste 100.000 de fani, a dezvaluit cat primeste de pe urma celor care il urmaresc

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare economie a lumii primește o injecție de 900 mld. dolari. Donald Trump a semnat noul plan de relansare, in contextul pandemiei Presedintele in exercitiu Donald Trump a semnat in cele din urma duminica seara, dupa mai multe zile de amanare, proiectul de lege privind noul plan de relansare…

- Doua parohii din cadrul protopopiatului Braila au donat, vineri, echipamente de protectie si produse de dezinfectie Penitenciarului Braila si Serviciului de Ambulanta Judetean, in cadrul programelor misionare si social-filantropice desfasurate cu prilejul sarbatorii Sfantului Nicolae, ocrotitorul spiritual…

- Celebrul pistol Walther PP folosit de Sean Connery in primul "James Bond" a fost vandut pentru suma de 256.000 de dolari, a anuntat joi casa de licitatii Julien's din Beverly Hills, potrivit AFP. Cumparatorul este un fan american care doreste sa ramana anonim. Sean Connery,…

- Programul ''Rabla pentru electrocasnice'' va fi suplimentat cu doua noi categorii de produse, respectiv tablete si laptopuri, a declarat, joi, in conferinta de predare - primire mandat, noul ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, care, insa, nu a oferit detalii despre…

- Miliardarul roman Ion Țiriac, 81 de ani, a acordat un interviu in exclusivitate GSP.RO și a abordat o tema familiara, mașinile electrice. Intrebat de Tesla, gigantul american care este in fruntea inovației in acest domeniu, Țiriac a explicat ca exista un punct de cotitura al industriei: bateriile. ...

- Patru cetateni straini si un roman au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa introduca ilegal in tara bunuri in valoare de peste 782.000 de lei ascunse intr-o autoutilitara de curierat si in patru autocare. „In ultimele 24 de ore, in baza analizei de risc specifice,…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a acordat marti Uniunii Europene dreptul de a impune tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de patru miliarde de dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Washington producatorului de avioane Boeing Co, informeaza Reuters.Intr-un…

- AstraZeneca a primit 486 milioane de dolari pentru a dezvolta un tratament similar celui primit de președintele american Donald Trump și vrea sa sa furnizeze pana la 100.000 de doze incepand cu sfarsitul anului 2020. Guvernul SUA ar putea cumpara pana la un milion de doze suplimentare in 2021.