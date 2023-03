VIDEO: Cățeluși salvați dintr-o clădire din Turcia, afectată de cutremur O cațelușa de doi ani, pe nume Sila, și cei trei caței ai sai au fost salvați luni (6 martie) din subsolul unei cladiri prabușite din Hatay, in Turcia, la 28 de zile dupa cutremurul din 6 februarie. Cațelușa a nascut in timp ce era blocata in subsol, a declarat proprietarul. Dupa ore intregi de munca, o echipa de salvare a reușit sa ajunga la subsolul in care locuiau Sila și cațeii ei nou-nascuți. Aceștia au supraviețuit datorita unei pungi mari de hrana pentru caini care a fost lasata in subsol. Mama și cațeii ei au fost duși in orașul Adana, aflat in apropiere, pentru tratament. Bilanțul victimelor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cladire rezidențiala care a fost avariata in timpul cutremurului din 6 februarie din Diyarbakir, in Turcia, s-a prabușit luni (6 martie) in timpul unei demolari controlate. Cladirea care s-a prabușit luni, „Galleria”, se afla intr-un complex in care 89 de rezidenți au fost uciși in timpul cutremurului.…

- Videoclipul arata cum orașul Hatay se scufunda in intuneric in timp ce un alt cutremur a zguduit Turica la doar doua saptamani dupa ce zona a fost devastata de un alt seism mai mare, care a ucis peste 47.000 de persoane și a avariat sau distrus sute de mii de case. Cutremurul de luni, cu o magnitudine…

- Medicii de la un spital de campanie din orașul Iskenderun din sudul Turciei trateaza un numar tot mai mare de pacienți care sufera de tulburare de stres post-traumatic (TSPT) și atacuri de panica dupa cutremurul devastator de saptamana trecuta. „Acum, tot mai mulți pacienți vin cu tulburari de stres…

- Martin Griffiths, șeful Organizației Națiunilor Unite pentru ajutor umanitar, a descris sambata (11 februarie) cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei drept „cel mai grav eveniment din ultimii 100 de ani in aceasta regiune”. Griffiths s-a plimbat prin zonele afetate de…

- Un membru al echipei de salvare ADAK, care incerca sa ajunga la supraviețuitorii aflați in epava unei școli din Hatay sambata (11 februarie), a fost ingropat sub daramaturi dupa ce resturile ramase au cazut peste echipa sa. Imaginile din zona au aratat ca alți membri ai echipei au reușit sa fuga inainte…

- Un caine din orașul turc Hatay, afectat de cutremur, a așteptat vineri (10 februarie) in fața unei cladiri prabușite in care stapanul sau a ramas blocat timp de cinci zile. Mustafa Sonmez, fratele proprietarului cainelui, a declarat ca au incercat sa duca animalul intr-o alta locație, dar acesta se…

- O inregistrare video dramatica difuzata de municipalitatea din Istanbul arata momentul in care un nou-nascut a fost scos dintre daramaturi in provincia de frontiera turca Hatay, vineri (10 februarie). Bebelușul a fost salvat la 90 de ore dupa un cutremur puternic care a lovit Turcia și Siria vecina,…

- Imagini filmate cu drona deasupra orașului Kirikhan din sud-vestul Turciei miercuri (8 februarie) au aratat cladiri prabușite și salvatori care inca mai cauta supraviețuitori. Bilanțul confirmat al morților in urma cutremurului de luni, care a lovit o porțiune din sudul Turciei și Siria vecina, a crescut…