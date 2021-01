Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica de investitii Hipgnosis Songs Fund a cumparat tot catalogul muzical al Shakirei, scrie revista Rolling Stone. Catalogul consta in 145 de cantece și conține inclusiv super hituri ca: “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever,” “She Wolf” și “Waka Waka”. Habar nu avem cat au platit pe toate…

- Shakira si-a vandut intreg catalogul muzical, care cuprinde 145 de piese, catre Hipgnosis Songs Fund, a anuntat compania britanica de investitii. De cand a debutat discografic, in 1991, la varsta de 13 ani, Shakira a vandut albume in peste 80 de milioane de copii, devenind artista latino cel…

- Channing Tatum se afla in faza finala a negocierilor pentru a se alatura Sandrei Bullock in noua productie Paramount Pictures "The Lost City of D", conform unei informatii publicate de revista Variety, care citeaza "multiple surse" de la Hollywood. Sandra Bullock este si unul dintre producatorii acestui…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune ca instituția a fost „jefuita” in ultimii ani și anunța ca saptamana viitoare va publica toate contractele de achiziții ale fostei conduceri, adica social-democratul Gabriel Mutu. Ciucu susține ca s-au cumparat doar marțișoare in valoare de 20.000 de euro.…

- Omul de afaceri Veaceslav Platon ar fi cumparat in 2012 compania de asigurari Moldasig tot cu banii Moldasig. Platon ar fi reusit acest lucru prin intermediul unor firme interpuse. Schema e descrisa intr-un material publicat de portalul deschide.md.

- Investitii cu fonduri europene nerambursabile la CFR Infrastructura Foto. Arhiva/ Petrut Hirtescu. Compania CFR Infrastructura va cumpara doua trenuri de lucru, utilaje de ultima generație, pentru refacerea caii ferate. Investiția de 200 de milioane de euro este asigurata prin fonduri europene…

- In timp ce se uitau peste fotografii, Andreea Esca si-a amintit faptul ca primii sai bani pe care i-a castigat au fost 100 de lei. Vedeta și-a dat primul salariu, pe vremea cand era la liceu, pe o pereche de cercei și nu regreta! 'Cred ca 100 de lei. Am facut figurație intr-un film pentru…

Compania de Apa Arieș SA a anunțat finalizarea investiției de reabilitare a unei foste centrale termice din Campia Turzii, care a fost transformata intr-un corp administrativ al companiei.