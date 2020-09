Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, miercuri seara, ca ”angajamentul Ministerului fata de lupta anticoruptie nu are niciun fel de ezitare”, dar trebuie rabdare, intrucat se fac eforturi de a reporni un sistem care, la un momemt dat, fusese gripat de modificari legislative.

”Angajamentul Ministerului fata de lupta anticoruptie nu are niciun fel de ezitare. Intotdeauna am solicitat si solicit tuturor procurorilor sa abordeze, sa confrunte, sa investigheze si sa trimita cu celeritate in judecata, pe baza de probe, pe toti cei care incalca legea. Nu exista rezerve”, a declarat,…