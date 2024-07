Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Moldovei, cel mai amplu proiect de autostrada aflat in derulare in Romania, se apropie de finalizarea primelor loturi, potrivit estimarilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, anunța agenția Mediafax. Astfel, pana la sfarsitul anului 2024, ar urma sa fie gata lotul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea contractului de finantare pentru Autostrada A7 Romania, aferenta Mecanismului de redresare si rezilienta B, dintre Romania si Banca Europeana de Investitii. Contractul este in valoare de 600 de milioane de euro. Numita si Autostrada Moldova,…

- Imagini aeriene impresionante de pe șantierul Autostrazii A7, tronsonul Bacau – Pașcani, Lot 3, intre Mircești și Pașcani (județul Iași). Filmarea surprinde zona nodului rutier Mogoșești-Siret, situat la km 59+178 al acestui tronson, unde bretelele de legatura, cu o raza de 250 m, asigura conexiunea…

- Ieri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, alaturi de directorul general al CNAIR SA, Cristian Pistol, și directorul regional al DRDP Buzau, Sorin Robu, au efectuat o inspecție a lucrarilor pe Autostrada A7, tronsoanele 2 și 3, intre Vadu Pașii și Mandrești Munteni. La intalnire a fost prezent…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca primul tronson din Autostrada Moldovei care va fi deschis circulatiei va fi Buzau – Focsani si a precizat ca in acest an se vor da in folosinta 147 de kilometri din Autostrada Moldovei, informeaza News.ro.