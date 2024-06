Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales din Taiwan Lai Ching-te i-a luat duminica la pescuit de creveti pe liderii unora dintre putinii aliati diplomatici ramasi ai Taiwanului, cu o zi inainte ca el sa preia mandatul si sa aiba de-a face cu China, care considera ca insula nu are dreptul la independenta, transmite Reuters.

- Angajații unei gradini zoologice din China au vopsit doi cațeluși in alb și negru, i-au bagat intr-un țarc și au spus apoi ca sunt caini-panda. Așa scria și pe biletele de intrare, pentru care vizitatorii au platit 3 dolari. Curioșii s-au imbulzit, au filmat animalele și au distribuit clipurile pe rețelele…

- Kremlinul a ignorat o calatorie in China a secretarului de stat american Antony Blinken, in timpul careia acesta și-a exprimat ingrijorarea cu privire la sprijinul chinez pentru armata rusa, afirmand ca Moscova și Beijingul vor continua sa continue cooperarea, scrie Reuters. Blinken și-a exprimat ingrijorarile…

- Producatorul de mașini electrice Tesla intenționeaza sa concedieze peste 10% dintre cei peste 140.000 de angajați pe care ii are la nivel mondial, potrivit unui document intern consultat de Reuters, transmite Agerpres.„In conditiile in care pregatim compania pentru urmatoarea faza de crestere, este…

- Rusia a calificat sambata drept o provocare atacul cu drona comis vineri asupra unei baze militare din Transnistria, regiune separatista prorusa din Republica Moldova, si a cerut o ancheta, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Oficiali militari americani s-au intalnit cu omologii lor chinezi la inceputul acestei saptamani pentru in Hawaii, discuțiile fiind axate pe modul in care cele doua țari pot opera in siguranța, au declarat vineri oficiali americani, citați de Reuters. Președintele american Joe Biden a incercat sa gestioneze…

- Companiile petroliere din Rusia se confrunta cu intarzieri la plata de cateva luni, pentru titeiul si carburantii livrati, deoarece bancile din China, Turcia si Emiratele Arabe Unite au incetinit plațile, noteaza Reuters, preluat de Agerpres.

- The European Union and the United Nations said Hong Kong‘s new national security bill was deeply worrying and could erode fundamental freedoms in the China-ruled city, according to Reuters. “It is alarming that such consequential legislation was rushed through the legislature through an accelerated…