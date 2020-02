VIDEO - Casă mistuită de flăcări în FLOREȘTI Incendiu la Floresti. Flacarile au mistuit casa unei familii din satul Unchitesti - VIDEO



O familie din satul Unchitesti, raionul Floresti, a ramas fara acoperis deasupra capului in urma unui incendiu. Flacarile au izbucnit in dupa-amiaza zilei de azi si au distrus totul in cale. In locuinta se afla o batrana de 90 de ani. Flacarile au distrus electrocasnicile si mobila din casa. Vecinii, care au observat incendiul, nu au reusit sa salveze aproape nimic. "Barbatul a spus ca arde si eu am iesit. Nu stim de la ce s-a aprins." Loading... … Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

