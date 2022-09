Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala a Municipiului Campia Turzii a gandit un nou concept privind realizarea unui Centru de Cultura Urbana și Recreere pentru Tineret. Deja a fost finalizata Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenție (D.A.L.I.), care va fi atașata solicitarii de finanțare. Fondurile necesare…

- TRIST… O veste cumplita a șocat intreaga comunitate a cadrelor didactice din Barlad, dar in special pe elevii Liceului Tehnologic „Petru Rareș„ din Barlad. A incetat din viața, brusc și tulburator, profesoara Gabriela MUNTEANU, chiar la inceput de an școlar! In varsta de 56 de ani, a suferit pe 13 septembrie…

- EMOTIONANT… Ce poti sa faci cand simti nevoia sa multumesti medicului care ti-a salvat un om ce inseamna mai mult decat viata ta? Care nu a lasat-o sa moara pe Mama! Sa spui simplu: Multumesc, domnilor doctori!„! Carmen Suciu, cunoscuta ca „femeia inger pe pamant”, cea care a fondat Asociatia Voluntarilor…

- DUMNEZEU SA O ODIHNEASCA… De astazi, in teatrul nostru din Barlad s-a stins o lumina: Lily Popa Alexiu a parasit pentru totdeauna scena și pe iubitul sau copil, Ștefan Alexiu. Pentru toți cei care au iubit-o și au prețuit-o, vom reveni cu detalii legate de ultimul ramas-bun! Cel mai probabil va fi depusa…

- EXCLUSIV… Doi jandarmi din Barlad au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost mutilați de cinci „zmei” bauți și recalcitranți din comuna Bogdanești, satul Unțești. Cei doi se aflau in zorii zilei de 7 august in fața la Clubul „Obsession”, zis și „La Italianul”, stand de vorba, fiind in timpul…

- INCREDIBIL… O țigara aruncata aiurea in vegetația uscata dintr-o laziera de pe dealul Sohadau, a provocat un incendiu devastator! Forțele de Intervenție au fost marite, fiind crescuta capacitatea operaționala a Detașamentului de pompieri Barlad la Nivel IV (Alerta Roșie). Au fost doua autospeciale de…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis, marti ca s-a lansat licitatia pentru executia lucrarilor la Autostrada Bacau – Pascani. „A fost incarcata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice documentatia privind licitatia lucrarilor pentru toate cele trei…

- DE-A RASU’-PLANSU’… Matematica se dovedește uneori nemiloasa, mai ales cu cei care, in școala, nu au prea avut-o la inima… O simpla privire asupra panoului care indica referințele tehnice ale proiectului “Extinderea și modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului «Elena Beldiman» Barlad,…