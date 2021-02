VIDEO: Casă în flăcări. Pompierii s-au luptat cu focul mai bine de trei ore Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD in comuna Priseaca pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la o locuința.La sosirea echipajelor, locuința ardea generalizat, existand pericolul de propagare la locuința aflata in imediata apropiere. Pentru lichidarea incendiului și indepartarea efectelor negative, pompierii au acționat aproximativ trei ore și jumatate. In urma incendiului au ars locuința și bunurile din interior. Nu s-au inregistrat victime sau alte pagube materiale. Cauza probabila a izbucnirii incendiului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

