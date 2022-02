VIDEO: Casă în flăcări, la Pătârlagele Incendiu de locuința, in comuna buzoiana Patarlagele. O casa situata pe drumul național 10 a fost cuprinsa de flacari, iar pompierii inca lupta sa stinga focul. Incendiul a izbucnit in jurul orei 21:00, iar inițial oamenii au crezut ca este vorba despre o cunoscuta pensiune de pe DN 10. Flacarile vizibile de la cațiva kilometri … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a cuprins astazi dupa amiaza o gospodarie din localitatea Pirteștii de Jos, a informat ISU Suceava. Au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca, impreuna cu lucratorii SVSU Cacica, Botoșana și Comanești, cu 5 autospeciale de stingere. Flacarile au afectat…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la Sectia Ginecologie a Spitalului Judetean Suceava. A fost activat Planul Rosu de interventie, fiind evacuati pacientii de la mai multe etaje ale unitatii medicale. Flacarile au izbucnit la etajul patru al unitații medicale și șase etaje au fost…

- Acoperișul unui atelier de lemnarie din Chișinau a fost cuprins de flacari noaptea trecuta. Flacarile au distrus și bunurile materiale din interiorul cladirii. La fața locului au intrvenit 7 autospeciale. Incendiul a fost localizat la ora 23:20 și complet lichidat la ora 00:34.

- Un garaj a luat foc miercuri, 12 decembrie, in localitatea Cicir. Focul a pornit de la o „afumatoare” amplasata in podul garajului. Flacarile amenințau sa se extinda și la casa de locuit. Incendiul a fost stins dupa aproximativ doua ore, fara ca focul sa se extinda și la locuința.

- Incendiul devastator, care s-a declansat duminica si a distrus o mare parte din sediul Parlamentului sud-african de la Cape Town si pe care pompierii au reusit sa-l aduca sub control in cursul noptii dupa 24 de ore de lupta cu flacarile, a reizbucnit violent luni dupa-amiaza, relateaza AFP. O…

- Un incendiu a izbucnit in cladirea Spitalului Vechi din Satu Mare, a doua locatie a Spitalului Judetean, iar flacarile au fost stinse cu extinctoarele de angajatii spitalului pana la venirea pompierilor, informeaza publicatia locala PresaSM . Incendiul a izbucnit in locația a doua a Spitalului Județean,…

- O masina a ars ca o torta, simbata seara, in orasul Edinet. Incendiul s-a produs in jurul orei 21:00, pe o strada din centrul localitatii. Masina ar apartine proprietarului unui magazine de piese auto. La fata locului a intervenit doua echipaj de pompieri care, in scurt timp, au reusit sa lichideze…

- Primarul Primariei Beleti-Negresti este de negasit. Autoritațile au inceput sa-l caute dupa ce sediul primariei ar fi fost incendiat intenționat. Cladirea a ars aproape in totalitate, iar mai multe documente s-au facut scrum. Primarul a provocat un accident rutier și a fugit din spitalul in care primea…