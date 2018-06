Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața pe autostrada A1, intre Deva și Sebeș. Trei persoane au murit, iar alte patru sunt ranite in urma ciocnirii dintre trei autoturisme. „In jurul orei 06.45, un autoturism care circula pe contrasens pe A1, din directia Soimus – Simeria, a intrat…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 337, pe sensul de mers catre Deva, a avut loc un accident in care soferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului si a lovit glisiera mediana, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Descoperire macabra in Ialomita:…

- Un incendiu de amploare a facut scrum o locuinta din lemn din orasul ucrainean Dnepr. Trei oameni au murit, iar unul s-a ales cu arsuri grave, dupa ce casa a fost cuprinsa de flacari. Noua pompieri cu doua autospeciale au intervenit la fata locului.

- Un apel la 112 anunța ca doua persoane au murit ințepate de albine, iar o alta a fost ranita. La fața locului sunt autoritatile locale, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Buzau, apicultori, polițiști și jandarmi, pentru a izola zona, dar mai ales populația. Potrivit Jandarmeriei Buzau, echipajele…

- Accident teribil pe A1, in apropierea localitatii Traian Vuia. Soferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet si s-a rasturnat. Conducatorul auto a murit pe loc si a ramas prins in cabina zdrobita. Tirul era incarcat cu 20 de tone de sticle de apa minerala, care s-au imprastiat…