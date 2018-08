Stiri pe aceeasi tema

- Alti 30 de fani au fost raniti. "Bilantul accidentului care s-a produs duminica, in care au fost implicati suporterii nostri, este de 12 morti si 30 de raniti. Luam masuri pentru aducerea rapida a trupurilor neinsufletite, astfel incat fanii sa fie inmormantati", a anuntat Jose Franciisco Cevallo, presedintele…

- Alti 30 de fani au fost raniti. "Bilantul accidentului care s-a produs duminica, in care au fost implicati suporterii nostri, este de 12 morti si 30 de raniti. Luam masuri pentru aducerea rapida a trupurilor neinsufletite, astfel incat fanii sa fie inmormantati", a anuntat Jose Franciisco Cevallo,…

- Atletul kenyan Nicholas Bett, campion mondial la 400 metri garduri in 2015, a murit, miercuri, in urma unui accident rutier. El se intorcea de la Campionatele Africii. Accidentul s-a produs pe un drum din...

- Doi suporteri, Mihai Adrian Matei si Razvan Capraroiu, au blocat in instanta demersul lichidatorului Mihai Florea, care a incercat sa schimbe, pe repede inainte, numele Rapidului in Locomotiva Giulestina. Scandalul a reizbucnit cu putere in Giulesti dupa ce doi...

- “Soferul Fordului care e rasturnat a venit pe contrasens dinspre Targu Frumos, cu viteza foarte mare, a intrat in Mercedes, apoi a ricosat in Audi. Eu cand am vazut ca venea autoturismul Audi spre mine am tras dreapta de volan si m-am dus in camp. A derapat din cauza carosabilului umed. Cand m-am dat…

- Un accident rutier foarte grav s-a petrecut miercuri seara, la Salcea, dupa ce un autoturism scapat de sub control s-a lovit violent, din lateral, de un gard. Un tanar de 19 ani a murit, iar un barbat in varsta de 47 de ani se afla ieri in stare foarte grava, in coma. Accidentul a fost produs de un…

- Carnagiu pe un drum județean din Prahova. Un copil de 14 ani și doi adulți au murit dupa ce doua mașini s-au ciocnit, luni dupa-amaiza, iar impactul a fost atat de devastator incat ambele vehicule s-au rasturnat, fiind distruse in mare parte. Accidentul s-a produs, potrivit polițiștilor, pe Drumul Județean…

- Accident rutier deosebit de grav cu 6 victime. Bilantul indica 3 morti, 1 raniti grav si 2 raniti mai usor. UPDATE: Trei persoane au murit si alte trei sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si…