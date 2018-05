Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul deseurilor continua la Balti. In timp ce primarul interimar Nicolae Grigorisin sustine ca rampa este inchisa, unul dintre directorii companiei care gestioneaza poligonul afirma contrariul.

- Firma de consultanța politica "Cambridge Analytica" a accesat datele a peste 50 de milioane de americani, fara consimțamantul acestora, și a lucrat pentru campania electorala a lui Donald Trump in 2016.

- Scandalul cu Ana Baniciu, cu care Smiley s-ar fi aflat in tatonari chiar cand se afla in vacanța cu Gina Pistol, a fost un semn de intrebare pentru mulți. Oare a adus acest episod la o clatinare a relației lor? Se pare ca... nu!

- Adrian Nastase povestește ca Traian Basescu ar fi fost avertizat de cineva cu privire la plangerea care urma sa fie facuta pe numele sau. Iata analiza lui Adrian Nastase: "Ca sa ne intelegem de la inceput, exista un mic detaliu cand discutam despre ideea de a sanctiona prin lege defaimarea…

- Andrei Plesu vine cu o reactie dura in scandalul momentului. "Demnitatea este un titlu menit sa-i apere pe demnitari de puscarie", a sustinut scriitorul, intr-o emisiune la Digi 24 . In opinia scriitorului, chiar si confruntat cu probele, un asemenea personaj ori da vina pe un denuntator, ori pozeaza…

- Fosta deputata a vorbit despre scandalul din DNA. "Problema e ca o intreaga clasa politica nu face nimic in acest sens", a spus fostul ministru, in direct la Antena 3Citește și: Elena Udrea se TEME de ce mai rau: 'Mi-e teama ca o sa ma intorc in pușcarie' "Au venit oameni cu probe in…