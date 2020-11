Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal in showbizul romanesc sta sa inceapa. Cea care a deschis focul a fost Bianca Dragușanu, care i-a reproșat ”unei cantarețe de muzica de petrecere”, nedandu-i numele, ca s-a pozat cu un om nevoiaș pentru a induioșa opinia publica, astfel primind multe aprecieri la poza cu acesta. „Penibila…

- Carmen de la Salciua și Jador au lansat melodia toamnei, cu care au facut senzație, iar acum artista spune adevarul despre relația pe care o are cu celebrul sau coleg. In urma celor spuse de fosta lui Culița Sterp, Jador a ramas extrem de surprins.

- Irina Deaconescu, in varsta de 22 de ani, l-a facut pe Cristi Manea, fotbalistul celor de la CFR Cluj, cel mai fericit. Cuplul este in culmea fericirii dupa ce faimoasa vloggerița a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Fanii de pe Instagram au cunoscut-o pe micuța Victoria.

- Videoclipul piesei lansat in urma cu 2 zile este pe primul loc in Trending pe Youtube Romania, iar romanii par sa nu se mai sature de ea. Aproape 2 milioane de oameni i-au dat play pana in prezent! „Regina Youtube-ului” si „Regele Youtube-ului” sunt pe pe buzele tuturor și clipul piesei „Nu am somn…

- Ediția 11 a show-ului ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” a adus fanilor emisiunii de la PRO TV noi aventuri din gospodarie, noi misiuni, dar și un alt conflict de proporții intre concurenți. Protagoniștii au fost Anna Lesko și Paul Diaconescu. Fanii au schimbat tabara și o judeca pe artista pentru atitudinea…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite cantarețe de muzica de petrecere de la noi, insa puțini știu ca artista are o relație speciala cu mama sa. „Regina Youtube-ului” a lansat in urma cu doua zile o noua piesa despre cea care i-a dat viața, spunand astfel ca ar renunța la orice, bani,…

- Face ce face și iar iși pune fanii pe ganduri! Dezvaluirea facuta de Carmen de la Salciua i-au determinat pe mulți sa se intrebe daca nu cumva vedeta are un nou iubit! Iata ce cadou impresionant a primit artista, dar cu care de altfel s-a laudat pe rețelele de socializare!