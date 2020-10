Stiri pe aceeasi tema

- La fix o saptamana de cand au lansat colaborarea „Vino, du-te”, VUNK si Lidia Buble ne prezinta videoclipul piesei ce deja a cucerit topurile de specialitate; fiind inca din prima zi cea mai descarcata piesa din Romania, dar si una dintre cele mai cautate melodii. „Vino, du-te” este un cantec compus…

- Cu siguranța exista oameni care și-au dorit sa ii vada pe Carmen de la Salciua și pe Jador impreuna. Iata ca visul a devenit realitate, insa poate nu tocmai așa cum se așteptau anii! Cei doi artiști au filmat in secret pentru noul lor clip, iar Carmen a vorbit despre relația ei cu colegul de breasla.

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite cantarețe de muzica de petrecere de la noi, insa puțini știu ca artista are o relație speciala cu mama sa. „Regina Youtube-ului” a lansat in urma cu doua zile o noua piesa despre cea care i-a dat viața, spunand astfel ca ar renunța la orice, bani,…

- Nu miroase deloc a bine pentru Jador! Indragitul cantareț a reușit sa ii supere pe cei din clanul Duduianu... cu succesul lui! Apropiați de Dani Mocanu, pe care il considera „Regele Youtube-ului”, cei din familia lui Emi Pian considera ca Jador nu merita locul 1 in Trending.

- Ce au in comun Jador, Inna, Nane si Lino cu artistul Dael Damsa? Pe langa pasiunea pentru muzica, interpretii au ca si element comun colaborarea pe plan artistic cu frumoasele modele care apar in cel mai recent proiect muzical “Follow”, semnat Dael Damsa. Dezinvolte si pline de senzualitate, in videoclipul…

- Dupa ce și-a surprins fanii cu una dintre cele mai indraznețe colaborari pentru piesa „Rapido”, care in doar 48 de ore de la lansare ocupa locul 1 in Trending, Ruby lanseaza alaturi de Shift piesa „Limonada”, un single fresh, potrivit zilelor in care „soarele topește strada”. Și in care apare și mamaia…

- Artistul a lansat o noua piesa, intitulata ,, Prea cald “, ce se anunta a fi hitul verii! In videoclipul piesei sunt prezenti o mare parte dintre colegii si prietenii lui Tavi de la emisiunea ,,Te cunosc de undeva” si nu numai: Ada, Ami, Eduard Sanda, Marcel Pavel, Monica Anghel, Jojo, Cosmin Selesi.…