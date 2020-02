VIDEO. Carmen de la Sălciua a lansat hitul momentului: ”Scuză-mă” este numărul 1 în Trending de 4 zile! Record de vizualizări Carmen de la Salciua și-a așternut și de aceasta data gandurile pe hartie, iar ceea ce a ieșit poarta numele de „Scuza-ma”, o piesa foarte sensibila, așa cum ne-a obișnuit indragita cantareața de muzica de petrecere. Piesa „Scuza-ma” a ajuns numarul 1 in Trending la doar cateva ore de la lansare, surclasand alți artiști cunoscuți de la noi. „Inca un vis implinit! „Scuza-ma” e numarul 1 in Trending pe Youtube, dar cel mai important e ca e trending in inimile voastre, ca va place din ce in ce mai mult. Am compus piesa in doar 30 de minute și in alte 30 de minute am inregistrat-o, am pus tot sufletul… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

