Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Schleswig a anuntat de asemenea ca Puigdemont le-a furnizat autoritatilor o adresa in Germania, unde va locui pana la o hotarare cu privire la o eventuala extradare a sa catre Spania. Liderul separatist, in varsta de 55 de ani, a fost retinut pe 25 martie, dupa ce a intrat pe teritoriul…

- Procuratura germana a dispus vineri eliberarea ”imediata” a fostului presedinte catalan separatist Carles Puigdemont, in urma platii unei cautiuni in valoare de 75.000 de euro, scrie News.ro, citand The Asociated Press.

- Procuratura germana a dispus, vineri, eliberarea ”imediata” a fostului presedinte catalan separatist Carles Puigdemont, in urma platii unei cautiuni in valoare de 75.000 de euro, scrie News.ro, citand The Asociated Press. Procuratura din Schleswig a anuntat de asemenea ca Puigdemont ...

- Justiția germana a decis eliberarea pe cauțiune a fostului lider catalan Carles Pujdemont. Acesta este acuzat de rebeliune și deturnare de fonduri in Spania, unde a organizat un referendum ilegal de independența in luna octombrie.

- Fostul lider separatist catalan, Carles Puigdemont, poate fi eliberat din arest de autoritatile germane. El are de platit o cautiune de 75 de mii de euro, dar nu poate parasi tara pana la judecarea cererii de extradare formulate de Spania.

- Parchetul german s-a declarat marti in favoarea extradarii catre Spania a fostului presedinte separatust catalan Carles Puigdemont, aflat in detentie in Germania de la 25 martie, relateaza AFP conform News.ro . Procurorul general al landului Schleswig-Holstein, competent in acest dosar, a recunoscut…

- Letonia vrea sa il impiedice pe Ilmars Rimsevics, membru in consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE), sa revina la post, dupa ce acesta a fost implicat intr-un caz de luare de mita care a provocat un soc in statul baltic, a afirmat premierul Maris Kucinskis intr-un interviu, transmite…

- Militantul prodemocratie din Hong-Kong, Joshua Wong, a fost eliberat pe cautiune marti dupa ce a facut apel la condamnarea sa la inchisoare pentru rolul jucat in asa-numita ''revolta a umbrelelor'' in anul 2014, transmite AFP. Condamnat la trei luni de inchisoare pentru…